Penser, décider, agir. Les oiseaux, Edition collector

"On regarde les oiseaux avec un grand écrivain ! " France Culture "Pour dire le désastre qui vient, Pierre Bergounioux n'use pas de chiffres, mais de mots." L'Obs A la ville, à la campagne, les oiseaux voient leurs rangs se clairsemer, leurs chants se raréfier. Peu à peu, ils disparaissent. Pierre Bergounioux évoque leur place dans sa vie : au fil des mots, il réveille, révèle les liens tissés avec eux, dans une langue poétique, à la fois magique et réaliste, d'autant plus implacable. L'écrivain, en une formule ramassée et fulgurante, nous livre une pensée qui ne peut laisser indifférent. Pour cette édition collector et numérotée, l'acteur Denis Lavant donne sa voix à ce texte sensible, salué par la critique. L'artiste Stéphane Lecomte signe la couverture.