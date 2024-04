111 Lieux dans le Valais à ne pas manquer

Le Valais serait-il un pays à part, la Corse de la Suisse, comme on le dit ? En tout cas, du glacier du Rhône au lac Léman, il séduit les amoureux de terres authentiques. Des prestigieux 4000 aux vignobles baignés de soleil, en passant par les vallées alpines d'un autre temps, le Vieux-Pays charme par ses contrastes. Et ses habitants, considérés comme les Méridionaux de la Suisse, ne sont pas en reste : chaleureux et conviviaux, ils sont fiers de partager leurs traditions, leur culture, leur patrimoine. Dans un cadre pittoresque à couper le souffle, laissez-vous envoûter par la grande et la petite histoire de cette région hors du temps. Découvrez autrement ses trésors cachés et laissez-vous guider au fil des pages à travers les mille facettes d'une contrée pas comme les autres. Comme le clame le slogan : " Valais, gravé dans mon coeur ".