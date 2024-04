Les tisseurs de silences. La résistance contemplative dans l'art contemporain

Art immersif, résistance poétique, oeuvres contemplatives, denouvelles formes d'arts sensibles prennent une importance croissante dans lepaysage artistique contemporain. Elles s'inscrivent dans une tendance plus larged'émergence d'une nouvelle conscience, d'un autre rapport au monde, respectantle vivant, réinterprétant des gestes ancestraux. Ces créations portent en ellesune résistance contemplative face à un monde de plus en plus matériel, quiimpose à chacun de s'oublier pour être plus performant. Ce livre est àla fois un dialogue entre les deux auteurs, donnant des clés de compréhension decette nouvelle sensibilité spirituelle dans les arts, et un manifeste proposantquelques principes fondateurs d'une résistance contemplative. Le Manifestepermet de mieux cerner l'enjeu de ces oeuvres, leur rôle pour nous aider àimaginer un monde nouveau, leur proposition pour trouver une place dans nossociétés en mutation, en retrouvant l'espérance par une autre façon d'êtrehumain parmi les vivants. Soizic Michelot estauteure et enseigne la méditation à la faculté, à l'hôpital et auprès du grandpublic. Après des études d'histoire de l'art, de littérature et de cinéma, ellepasse sept ans dans un monastère bouddhiste. Elle a notamment publié Méditer àtravers l'art - 100 oeuvres pour faire l'expérience de la pleine conscience(Albin Michel, 2021). Philippe Filliot est agrégé d'arts plastiques àl'Université de Reims, titulaire d'un Master en Littérature, docteur en Sciencesde l'éducation et chargé de cours à Paris 8 sur la spiritualité. Il estégalement auteur et professeur formateur de yoga. Il a publié notamment : Les 50mots essentiels de la spiritualité (Albin Michel, 2022), Etre vivant, méditer, créer (Actes Sud, 2016). Ensemble ils dirigent la collectionRésonances, regards sur le renouveau contemplatif dans l'art contemporain. Cetitre est le premier de la collection.