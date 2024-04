Le couvent de la Visitation. Les trois renaissances

Lieu d'enfermement depuis sa fondation au XVIIe siècle, le couvent de la Visitation a connu plusieurs vies : reconstruction d'ampleur par une soeur architecte d'exception au XVIIIe siècle, soeur Anne-Victoire Pillon, transformation pour accueillir prison et tribunaux après la Révolution. Au coeur du centre de la ville, cet ensemble monumental n'en était pas moins devenu invisible par les Mancelles et les Manceaux qui avaient fini, tout en passant chaque jour à ses pieds, par l'oublier et ne plus le voir. A l'aurore des années 2000, deux audacieux entrepreneurs vont lui redonner vie, soutenus par le Département de la Sarthe et la Ville du Mans. Ils vont l'ouvrir sur la ville comme jamais il ne le fut et lui insuffler une modernité culturelle et commerciale respectueuse, tout en sublimant ce patrimoine retrouvé. Un livre événement sur l'histoire d'un lieu au coeur de la ville du Mans. Des photos magnifiques et des documents inédits pour la première fois révélés au grand public.