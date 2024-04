Études comparatives de politiques publiques

Destiné à un public varié, depuis les chercheurs jusqu'aux administrateurs, cet essai examine comment les contextes institutionnels, culturels et historiques influent sur la formulation et la mise en oeuvre des politiques publiques nationales. Allant au-delà d'un simple guide méthodologique, l'ouvrage invite à la réflexion et à l'action, encourage les lecteurs à appliquer ces dispositifs dans leurs propres recherches pour enrichir leur compréhension dans un monde complexe et dynamique. Ainsi, il constitue une ressource précieuse pour ceux qui naviguent dans le domaine exigeant des politiques publiques comparées.