Les Chercheuses de l'invisible. Une aventure souterraine

Suzanne et Susanne ont inventé un laboratoire-observatoire secret : le Club de l'Invizible. Leur prochaine mission ? Explorer la terre de la Terre, c'est-à-dire l'endroit le plus secret et le plus invisible de la planète. Plongées dans le monde très sérieux et très farfelu des intra-terrestres, Suzanne et Susanne vont découvrir une troupe de mini-animaux aux super-pouvoirs étonnants et assister au plus magique des spectacles.