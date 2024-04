Mïa n'était qu'une cadette pilote au sein de l'armée de l'air avant de réaliser que ses plans de carrière ne cadraient pas avec ce que le destin lui avait réservé, rien d'autre que la prise de conscience de ce qu'est réellement sa place au sein de ce monde... Certains verront ce roman de JMDG comme ultra-violent, d'autres le rapprocheront sans doute du monde des jeux vidéos et peut-être de celui des superhéros, c'est un roman d'aventure, mais qui est aussi une réflexion sur qui nous sommes et sur la manière dont les changements physiques que nous pouvons vivre nous affectent et peuvent modeler notre manière d'être au monde. En réalité, comme tous les grands auteurs de SF, de fantastique ou d'anticipation, JMDG fait avant tout oeuvre de réflexion sur la quintessence de l'humain. Mais, au passage, ça dépote...