Yann Mendelec, écrivain célèbre, tombe dans l'oubli suite à l'échec de son dernier roman. A la recherche d'un style inédit, plus séduisant et contemporain, il souhaite reconquérir son public avec son nouveau livre "La vie des choses" . Louis Van Berg, son éditeur, devinant un bestseller qu'il refuse de voir entaché par les précédents déboires de l'auteur, l'incite à un pacte infernal : publier son roman sous réserve de changer d'identité, en devenant Norga Abraham, écrivain mystérieux et inventé de toutes pièces. Dans un chassé-croisé avec Rosemarie, sa femme, entre Paris et New York, amour et abandon, mémoire et oubli, Yann Mendelec est la nouvelle figure romanesque de Marc Agron qui, avec une intrigue originale autour du changement d'identité, pose une question A­résolument actuelle et satirique : de quels sacrifices un homme est-il capable, aveuglé par son désir de célébrité?