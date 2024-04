Objectif con : on a marché sur l'absurde est une bande dessinée d'humour qui contient des gags explosifs sur des sujets de société intemporels : la police, la guerre, la médecine, l'environnement, le travail, les religions ou encore la politique. Dans Les Petits Miquets (blog BD du Monde), Yves Frémion définit le travail de Klub ainsi : "Humour noir, rosserie ravageuse et décomplexée, sens du titre choc : l'originalité de Klub consiste à ne pas viser un événement précis, un individu précis, un fait précis, mais à rester dans les problématiques générales, universelles, durables. Ses dessins tiennent dans le temps. Graphiquement, il reste dans un style tout public, se laisse emporter parfois vers Goossens et revisite les mythes communs désormais à tous. Il joue sur les mots, prend les expressions au pied de la lettre et pratique le décalage à tous les degrés. Mais pour autant, il ne manque pas de moquer une société en pleine décomposition. " Cet album compile des planches publiées dans Psikopat et Fluide Glacial. Né en 1985, Klub vit entre Paris et Berlin. Diplômé en 2008 de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris, il mène une double vie : l'illustration d'art le jour, le dessin d'humour et la bande dessinée absurde la nuit.