Le Voyage en Grèce

Ravivant l'ancienne manière du récit de voyage comme moyen d'ouvrir les yeux, Baptiste Dericquebourg entraîne ses lecteurs sur les chemins de la Grèce d'aujourd'hui : dans les îles et dans les montagnes, au pays des lacs embrumés et aux frontières, mais également au coeur de la mêlée politique qui a secoué le pays entre 2008 et 2015. Il raconte honnêtement sa propre histoire avec la Grèce - une histoire d'amour tout autant - en même temps qu'il ouvre des fenêtres sur le passé plus ou moins lointain qui imprègne la région, de l'époque byzantine à l'occupation vénitienne ou la guerre civile. Il en ressort un ouvrage lumineux, qui s'écarte des clichés touristiques pour dresser le portrait juste d'un pays dont la puissance de fascination n'est toujours pas épuisée.