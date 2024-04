Le monstre

Tous des monstres ? Le père qui abuse de toutes les filles qui viennent travailler à la ferme ? La mère qui se débarrasse de celles-ci devenues gênantes ? Les fils qui se taisent et lèvent à peine un sourcil ? La fille que son père a violée avant de s'effondrer sur elle, terrassé par une crise cardiaque ? Le gamin né de cette union sordide et que tout le monde rejette ? Le village qui, du haut de sa morale et de sa religion, toise ce vil troupeau ? Avec Gaston Chérau le monde paysan recèle des tragédies prisonnières de la glèbe.