Nous sommes le cri d'un peuple. Histoire de Sêal et Arîn, combattantes kurdes

Ce livre entremêle plusieurs histoires. D'abord celle de Newroz Hassan, nom de guerre : Sêal Cudî. Puis celle de Fatma Akta ? , nom de guerre : Arîn Mirkan. Enfin, celle du peuple kurde, et plus précisément celle d'un mouvement de résistance dont le paradigme politique inspire aujourd'hui des millions de personnes à travers le monde. Nous sommes le cri d'un peuple n'est pas un récit journalistique, c'est le fruit d'une écriture à l'écoute, pleine de sensibilité, c'est une conversation entre les mots que Sêal et Arîn ont laissé derrière elles, après leur décès sur le champ de bataille, et ceux que l'auteur a recueillis en partant sur leurs traces. Car Sêal, Arîn et les Kurdes en lutte ne sont pas des sujets , ce sont des camarades.