Petit traité de bienveillance envers soi-même

Des clés pour apprivoiser son ego et entretenir sa bienveillance. Besoin d'attention, besoin d'être aimé, peur, jalousie ou mépris des autres : notre ego est souvent sous l'emprise de faux besoins et de réactions négatives. A travers douze fables pleines de poésie, Serge Marquis pointe du doigt ces comportements humains qui sont des menaces à notre bonheur. Pas à pas, avec tendresse, il apporte un nouvel éclairage sur l'ego en le reconnectant à l'essentiel. Car c'est dans le moment présent et dans la revalorisation de soi que nous parvenons à ouvrir un espace de dialogue positif. Un ouvrage indispensable pour cultiver la bienveillance envers soi-même et les autres. "Un essai tissé de contes pour mieux nous éclairer sur les ravages de la course à l'ego dans la société contemporaine et la nécessaire auto-indulgence dont nous devrions (un peu plus) faire preuve. Alors, on s'assoit confortablement, on allume une lumière douce et on l'écoute. . ". Elle Médecin spécialiste en santé communautaire et auteur à succès, le Dr Serge Marquis est détenteur d'une maîtrise en médecine du travail et d'un doctorat en médecine.