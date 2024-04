Dans un appartement, une femme lutte contre l'ennui, la routine et la misère sexuelle. Dans la forêt, le rut du cerf bat son plein : exaltation, fracas et dispersion de phéromones. La rencontre entre cette femme et un cerf ouvre une brèche en une chasse sensuelle, croisement d'animalité et d'urbaines intentions. Jour de chasse interroge les désirs, les fantasmes, la recherche de l'Autre, la transgression tout autant que la possibilité d'une rupture entre la dichotomie entre le sauvage et le domestiqué.