Et si la tech pouvait sauver le monde ? IA, ChatGPT, Metavers... au service du progrès humain

"? La révolution technologique à l'oeuvre depuis le début du siècle a bouleversé nos vies, et nous ne sommes qu'au début de l'histoire. L'année 2023 a été marquée par le "Choc ChatGPT" qui traduit une rupture technologique majeure, et met l'intelligence artificielle à la portée de tous. Ce coup de théâtre a ravivé nos angoisses et donné un nouvel écho aux prédictions alarmistes et aux ­scénarios apocalyptiques. Je propose dans ce livre un nouveau récit, résolument opti­miste, qui ne nous empêche pas d'aborder les ­immenses défis à relever. Vous allez découvrir de nombreux usages qui sont des preuves de l'apport bénéfique des nouvelles technologies au service des populations et de la planète. Nous devons saisir ces opportunités maintenant, pour accélérer la transition vers un monde plus juste et plus durable. C'est notre responsabilité, car l'innovation se réalise dans les usages. Et cela tombe bien ? : les usages, c'est nous. ? " Fatie Toko est directrice de la transformation et de l'innovation Data & IA (groupe La Poste). Elle est également intervenante à l'ESSEC Executive Education au sein de programmes de formation, en France et au Maroc, sur le thème des nouvelles technologies et de la stratégie Data & IA des organisations.