Vandalisme Queer est un recueil de trois textes de la philosophe et militante féministe et décolonniale Sara Ahmed. Ces trois textes, initialement publiés sur le blog de l'autrice, explorent la manière dont les modes d'existence queer peuvent être des stratégies de défense, de survie, de détournement ou même de retournement. L'écriture de Sara Ahmed est située, sensible, elle ancre la recherche théorique dans une expérience de l'intime à travers une analyse de l'affecte. Elle nous invite à observer et nous emparer du potentiel subversif de nos existences déviantes, étranges, obliques, queer.