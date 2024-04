Après tout est une histoire d'amour inoxydable. Quand la technologie permet de "ressusciter" une copie conforme de l'être aimée. Un veuf désespéré fait revenir la femme qu'il aimait, pour la chérir et la protéger comme si elle était vivante. Refus de la réalité ? Fuite dans la psychose ? Le récit débute au premier jour du retour de l'être aimée puis vient le moment de la présentation au fils, à la famille et à la société toute entière. Le nouveau monde est peut-être le Paradis retrouvé : le moment est arrivé d'une tragédie qui n'aura plus la mort pour conséquence.