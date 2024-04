Questions sexe, ce sont souvent celles qui en parlent le plus qui en font le moins. Les autres, c'est pas avec la bouche pleine qu'elles peuvent causer ! Alors Coco, pour sa première infidélité au dessin de presse, fait dans la BD porno (quasi) muette. Ici pas de bavardages superflus, ce sont les images qui bavassent et le dessin qui jacte. Mais attention, tout en prose lascive, s'il vous plait. Stylo raide et encre moite, elle s'enfile une tripotée de pages vierges juste pour le plaisir de culbuter les bonnes moeurs et la pudibonderie. Comme on tire sa crampe après des semaines d'abstinence, Coco tire un trait sur la morale : ça pique un peu, ça tache pas mal et pourtant, c'est toujours joyeux. Ses Fantaisies folliculaires, succession de bluettes graphiques sulfureuses, libidineuses et tordues, fleurent bon le sperme, la morve et la cyprine. Si vous piquez un fard, c'est que son dessin libère tous les fantasmes, des plus langoureux aux plus déglingués. Voilà un rempli ras la moule de vulves puissantes et de chattes déployées, de femmes libres et mutines, de coïts étranges et de passions scabreuses, d'amours braques mais toujours consentis. Un véritable petit manuel pour un féminisme de combat et de bonne humeur, à mille lieux de tous dogmes et convenances établies.