Voyage sentimental

En 1934, alors qu'il n'a que vingt-cinq ans, François Fejtô, jeune homme à l'avenir incertain, décide d'effectuer un long voyage. De Zagreb à la côte d'Istrie et de Dalmatie jusqu'aux Bouches de Kotor, le périple deviendra "sentimental" et sera pour lui l'occasion d'un retour sur son histoire familiale. Au fil des pages, ce journal de voyage extrêmement vivant, dresse avec humour et tendresse une galerie de portraits suggestifs, entrecoupés de réflexions sur l'actualité (la Seconde Guerre mondiale n'est pas loin), l'art ou la société. Volontairement lyrique, le livre révèle un aspect peu connu de cet éminent historien et analyste politique, à l'aube de son talent. Publié en 1935, il n'a été réédité en Hongrie qu'en 1989.