L'été bat son plein et le temps semble s'étirer à l'infini. La vieille Josette garde Angèle et Clément, qui ne savent plus quoi inventer pour se distraire. Et si on disait que c'était Noël ? demande Clément. Josette, réveillée de sa torpeur, sort sans mot dire, puis revient avec un sapin en plastique. Et c'est parti pour les préparatifs de la fête ! On emballe des objets pour en faire des cadeaux, on sort les guirlandes lumineuses, et tous les petits voisins curieux sont invités à fêter ce Noël estival.