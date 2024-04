L'art du rendez-vous

Un "? rendez-vous ? " est un moment pris sur notre temps et consacré à l'autre ? : c'est un moyen d'orga­niser et de meubler ce temps qui est le nôtre. Ces moments de vie peuvent avoir une signification sentimentale, professionnelle ou encore relationnelle. La fin d'un rendez-vous est toujours porteuse d'une histoire, et contribue à façonner le destin d'un individu. L'auteur de cet ouvrage s'attache à décortiquer ce moment de vie, à en montrer toutes les facettes et les formes qu'il peut prendre. Quels sentiments entraînent l'attente avant un rendez-vous ?? Pourquoi le lieu de celui-ci a-t-il une aussi grande importance ?? Qu'entraînerait une société sans rendez-­vous ?? Une chose est sûre ? : vous ne prendrez plus jamais rendez-vous comme avant une fois que vous aurez lu ce livre ? ! Michel Debout est psychiatre.