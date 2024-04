Le Paon, c'est Pavline, un ancien serf qui a racheté au prix fort sa liberté. Devenu majordome au service de la propriétaire d'un immeuble divisé en appartements dans le Moscou de la fin du xixe, il fait régner un ordre impeccable. Pourtant, sa vie sera boule­versée quand il adopte puis élève une jeune aristocrate ­ruinée. Il finira par l'épouser pour qu'elle ne reste pas sans statut. Et surtout, il continuera à la servir et à la vénérer quand peu à peu elle reviendra vers sa classe d'origine, cette fois comme maîtresse d'un bel officier, un jour condamné à quitter Moscou pour la lointaine Sibérie... "? Un roman très russe ? : à la fois violent, rude et ­romantique. ? " Le Figaro Madame "? Leskov, avec son impitoyable lucidité, voit tout et ne cèle rien. Vilipendé en son temps pour son indépendance même, Leskov est décidément l'un des grands Russes les plus actuels, tant son regard cru reste ­nécessaire. ? " Le Monde Nikolaï Semionovitch Leskov né en 1831, sera honni par le camp progressiste et rejeté par les conservateurs. Il est mort en 1885. Tolstoï dira alors ? : "? Le temps de Leskov n'est pas encore venu. Leskov est un écrivain de l'avenir".