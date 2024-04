YRROS - An 2264, France

France, 2264. La Rupture a eu lieu. La couche d'ozone s'est percée face à la pollution toujours plus grande. L'humanité est maintenue en vie grâce à des bornes régénératrices d'atmosphère. Leur inventeur, Savar Chang, n'a de Président que le titre. Sa dictature laisse peu d'espoir quant à un retour à la nature. Yrros Joly, étudiante en biologie, un brin rebelle, cherche sa place dans cet avenir sans horizon. En pleine visite pédagogique, elle découvre une information capitale qui va l'entraîner, elle et son entourage, dans une fuite en avant. Quand la barrière entre le bien et le mal s'efface, celle entre citoyen modèle et résistant se brise.