Lanmou kache

L'objectif de cet album est de rafrai?chir et promouvoir les croise?s des cultures franc?aises et antillaises. Les textes des chansons, engage?es, parlent de relations de couple, de proble?matiques sociales et de?mographiques, d'évasion. L'artiste veut permettre a? tout un chacun de retrouver son quotidien afin d'y trouver du re?confort.