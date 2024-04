Camélia et les dragalactiques

La puissante Camélia et sa bande de drag queens interplanétaires, voyagent à travers les galaxies, affrontant toutes sortes d'êtres malfaisants qui tentent d'en finir avec la paix, enfin instaurée dans l'univers depuis la chute de l'ordre mondial humanoïde patriarcal. Ces guerrières sensuelles et sans peur, la poitrine fière - et souvent découverte - vous entrainent dans des aventures pleines de plaisir et d'audace...