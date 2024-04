Des pèlerinages. Une enquête dans la France d’après Vatican II

En 1964, Alphonse Dupront sollicite l'aide des évêchés de France pour une enquête sur les pèlerinages contemporains. Conscient que ces dévotions sont peut-être sur le point de disparaître après avoir rythmé la vie de milliers de fidèles des siècles durant, il sait que leur dénombrement et leur étude sont urgents. Pendant plusieurs années, il suit au plus profond des campagnes françaises les traces des derniers pèlerinages diocésains encore en activité. A côté des grands noms du culte marial comme Lourdes, qui déplace des foules sur des milliers de kilomètres, c'est un monde insoupçonné de rassemblements aux pratiques plus obscures et parfois très anciennes qui se dévoile à lui. Dans Du sacré. Croisades et pèlerinages. Images et langages (1987), où il déploie les lignes maîtresses de son anthropologie religieuse, Alphonse Dupront n'évoque que fugitivement cette enquête, alors qu'elle en constitue le socle. Ce recueil de textes, accompagnés d'archives issues de la riche documentation produite par l'auteur sur le sujet, permet enfin aux lecteurs d'en mesurer les soubassements.