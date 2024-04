Tokyo Detective

LA SUITE DE TOKYO VICE Enquêtes, crimes et rédemption au pays du soleil-levant. Après avoir fait tomber l'un des plus grands parrains de la mafia japonaise, l'ancien journaliste Jake Adelstein s'est reconverti en détective privé. Il traque les yakuzas devenus hommes d'affaires. Mais la catastrophe de Fukushima vient ébranler ses convictions les plus profondes : le mal est tombé là où on ne l'attendait pas et touche ses amis les plus proches. Jake est assailli de doutes : la vérité doit-elle être recherchée à tout prix ? "Un nouvel opus qui entremêle enquêtes décapantes sur la pègre japonaise et cheminement spirituel". L'Express Jake Adelstein est journaliste d'investigation. Il est l'auteur de Tokyo Vice, succès mondial adapté en série (sur Canal +), du Dernier des Yakuzas etde J'ai vendu mon âme en bitcoins, tous disponibles chez Points. Il vit au Japon depuis trente ans. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Doug Headline