La grande maison est un projet photographique qui pose un regard rétrospectif sur la violence intrafamiliale. Il met en images les fragments de mémoire peuplant les cauchemars de l'artiste, pour mieux apprivoiser "la nuit [qui] nous ramène aux souvenirs que nos jours s'efforcent d'oublier". Les photographies en noir et blanc et les textes brefs traquent les ombres muettes et les blessures invisibles de l'enfance dans la maison paternelle : objets et corps, étranges sculptures, deviennent le réceptacle presque abstrait des déchirements intérieurs, mais aussi des souffles de consolation.