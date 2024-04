Dans cette Patte de mouche de François Henninger, on croit déceler tantôt une souris, tantôt un personnage qui fait la moue. A moins que ce ne soit le vent qui parcourt ces cases en tourbillons plus ou moins énervés... Une aventure est une bande dessinée qui brouille les frontières entre abstraction et figuration. Son auteur, François Henninger, a reçu en 2021 le prestigieux prix de l'Ecole européenne supérieure de l'image.