Tout va bien

Premier livre narratif de la collection Confidens, Corentin Garrido explore ici les sensations physiques à travers des propositions graphiques oscillant entre la beauté et l'inconfort. Il s'agit alors d'anxiété et d'hypocondrie, le tout enveloppé dans un ensemble visuel chaud et séduisant. Le livre est composé d'une série de séquences muettes introspectives, aboutissant à la révélation de la situation médicale du personnage.