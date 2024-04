Magazine Graou n°41 Les Oiseaux - Avril/mai 2023

Depuis qu'une jolie mangeoire à oiseaux à été installée dans le jardin partagé, Graou a trouvé sa nouvelle passion ! Il passer des heures à observer les mésanges qui viennent s'y poser pour picorer les graines ! Il semblerait même qu'un couple de geais a choisi d'y installer son nid... Chut, il ne faut surtout pas les déranger. Pipa et Graou aimerait tant les voir couver leurs oeufs et découvrir la naissance des oisillons. Au centre de ce numéro doux comme une plume, il y aura aussi un jeu de l'oie à la découverte des nouveaux amis ailés de Graou : oiseaux des bois ou des bords de mer, magnifiques toucans et cacatoes aux couleurs extraordinaires, Graou adore apprendre tous leurs noms. Au programme aussi des mots avec le son "oi" une grande histoire dans laquelle on retrouve toute la poésie de l'autrice-illustratrice Chloé Alméras, une recette d'oeufs-mimosas-poussin et un bricolage de mobile-oiseaux pour les faire voler aussi dans sa chambre.