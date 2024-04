Chief Bullshit Officer 3.0

Le troisième volume des aventures rocambolesques de Léonce, cadre informatique désabusé ! Léonce est cadre en entreprise. Et sa vie est une suite d'aventures absolument trépidantes. Dans ces pages, vous trouverez de l'intelligence très artificielle, pas mal de management bancal, des innovations géniales et d'autres franchement moins, des leaders beaucoup trop visionnaires, des réunions beaucoup trop longues, des feedbacks beaucoup trop satisfaisants, des citations d'Einstein beaucoup trop récentes, de la cybersécutité ultraviolente, des vacances qui se passent mal et même Jacques Chirac...