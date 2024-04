La Confiserie de Rosie

LA NOUVELLE SERIE DE JENNY COLGAN : Un premier tome gourmand, pour une histoire familiale chaleureuse et émouvante. Rosie Hopkins pense que quitter sa vie londonienne occupée et son petit ami Gerard pour aider sa vieille tante Lilian à s'occuper de la confiserie dans un petit village de campagne va être ennuyeux. Si elle savait ce qui l'attendait dans la petite ville de Lipton... Lilian Hopkins a passé sa vie à diriger la confiserie de Lipton, pendant la guerre et les querelles familiales. Alors qu'elle lutte contre l'idée qu'il serait peut-être enfin temps de retrouver quelqu'un, elle cache un secret bien gardé derrière les pots de bonbons colorés. Jenny Colgan signe un nouveau feel good book drôle et émouvant. On retrouve toute la justesse de sa plume dans la description des personnages auxquels on s'attache immédiatement. Des dialogues vifs, des péripéties, de la chaleur humaine et un décor gourmand.