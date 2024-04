Les territoires de la gastronomie

Il a fallu attendre le 19e siècle pour que le terme gastronomie commence à être utilisé et popularisé par un certain Brillat-Savarin. Pourtant, bien avant, partout, les femmes et les hommes ont cherché à arranger des substances pour en faire une nourriture harmonieuse qui est devenue, par la répétition et l'appropriation collective, un bien rassurant et familier. Depuis toujours, les mets font partie d'un bien commun. L'ouvrage propose des articles répartis en quatre parties : la construction d'un patrimoine identitaire, les associations que la gastronomie peut générer, les attitudes que la gastronomie suggère dans le mot ou les comportements et, enfin, les inspirations que la littérature a transfigurées. Une trentaine de chercheuses et chercheurs nous offrent ici les résultats de leurs travaux pour éclairer notre gourmandise de savoirs.