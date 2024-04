A bicyclette sous l Occupation

Traverse Paris à vélo... en 1942 ! Claude a 10 ans et vit à Paris pendant l'Occupation allemande. Les Parisiens se débrouillent comme ils peuvent car on manque de tout... Ils ont troqué leur automobile pour le vélo. Et chez les Bertin, le vélo est une affaire de famille : avant la guerre, le père de Claude était un coureur cycliste hors pair ! Ce matin, Claude et sa soeur prennent le tandem pour partir chez pépé et mémé se ravitailler à la campagne. Au cours de leur traversée de Paris, tu croiseras avec eux des files d'attente devant les magasins, des contrôles allemands, un jeune Juif caché chez le réparateur de cycles... et tu découvriras leur lien avec la Résistance ! Un album-aventure pour découvrir la vie sous l'Occupation à bord d'un véhicule emblématique de l'époque, qu'on utilise encore : la bicyclette. Un documentaire immersif alliant Histoire et véhicules, dès 7 ans !