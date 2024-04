La nature en pop-up - Papillons

L'un des insectes les plus colorés de la nature : le papillon ! 8 scénarios en pop-up, créés sur différents niveaux pour créer un effet tridimensionnel surprenant. Découvrez le cycle de vie d'un papillon, les différentes formes et couleurs de ces animaux et les différentes espèces, des plus communes aux plus étranges et singulières. Une aventure passionnante pour découvrir le monde coloré et magique des papillons.