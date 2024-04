La vie secrète des océans

Quatrième tome de la collection "La vie secrète" , cet ouvrage nous emmène cette fois dans les profondeurs des océans du globe. Guidé par Tia la tortue verte, le lecteur plonge dans la vie des tortues depuis leur naissance et durant toute leur vie, découvrant récifs coralliens, forêts d'algues et plages dorées. Le voyage est ponctué de rencontres avec les autres habitants sous-marins, pour certains mignons et pour d'autres terrifiants ! Cet album est à la fois un livre de contes et un documentaire. Les illustrations sont magnifiques et bercent le lecteur au rythme des vagues et des légendes qui entourent le monde marin, tout en sensibilisant le lecteur à la fragilité de ce milieu.