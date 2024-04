Sex Talk* (conversations entre amies)

Deux amies parlent de sexualité et apprennent à vivre leur désir en féministes. En matière de sexualité, rien n'est simple. Nos émotions et nos désirs ne s'accordent pas toujours avec les valeurs féministes. Dans ce dialogue entre amies, Olympe de Gê et Stéphanie Estournet discutent, s'interrogent, explorent. Entourées des meilleures spécialistes, elles attaquent nos stéréotypes : pilosité, masturbation, rencontres en ligne, pornographie... Elles abordent chaque sujet avec une simplicité qui fait du bien et une liberté de ton jubilatoire. Pour celles qui découvrent la sexualité comme pour ceux qui pensent avoir fait le tour de la question, pour les hommes qui veulent changer comme pour les femmes qui veulent se sentir en accord avec elles-mêmes, elles défrichent les chemins d'une sexualité féministe et réellement émancipatrice.