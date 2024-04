A la gloire du Père. Louer Dieu avec saint Paul

Depuis deux millénaires, les hymnes de saint Paul inspirent le chant, la prière et la méditation des chrétiens. Leur riche profondeur nous indique la voie du salut : on y apprend qui est Dieu, mais aussi qui nous sommes, nous, êtres humains, face à lui. Et que, si nous avons parfois du mal à croire en lui, lui ne cesse pas de croire en nous. Dans ce livre, c'est toute la culture biblique et littéraire mais aussi la sensibilité de Chantal Reynier qui sont mises au service d'une lecture renouvelée, contemplative, de ces hymnes. Intenses, rythmées, actions de grâce ou louanges exaltées, ces prières ne sont peut-être pas des compositions de Paul lui-même mais bien des toutes premières communautés qui se sont formées après la Pentecôte. L'Apôtre a néanmoins choisi de les intégrer dans ses lettres, donnant toute sa force poétique à la littérature chrétienne naissante. Un livre qui permet enfin à chacune et chacun de mieux entrer dans l'intelligence de ces textes, et, à travers eux, dans le mystère du Christ. Pour apprendre mieux à vivre, à prier, à espérer. Docteur en théologie biblique, spécialiste de saint Paul, Chantal Reynier est l'auteur de nombreux ouvrages où se croisent exégèse et histoire, dont, aux Editions du Cerf, L'épître aux Ephésiens, Les femmes de saint Paul, Marie de Magdala ou encore Paul de Tarse.