50 expériences faciles et surprenantes

Quand la science rend magicien ! Des expériences spectaculaires, rapides à réaliser et très facile avec du matériel disponible à la maison ! Fais flotter un citron, devine quel âge à ton oeuf, fabrique un message secret, colle des ballons au plafond... 50 expériences très impressionnantes pour s'amuser en famille et développer la curiosité scientifique avec du matériel qu'on a tous à la maison : eau, citrons, oeufs, feuille de papier, ballons de baudruche, sel ou huile... des activités très rapides et faciles pour un effet WAOUH !