Petit pois carotte

L'histoire d'une improbable amitié entre légumes (pourtant si différents). Jean-François est un petit pois qui a plein d'amis petits pois, comme lui. Mais un jour, Jean-François rencontre Charlotte. Charlotte ne ressemble pas vraiment à un petit pois et pour cause : c'est une carotte. Leurs formes, leurs couleurs et leurs habitudes différentes n'empêchent pas Jean-François le petit pois et Charlotte la carotte de s'amuser formidablement ensemble : bien au contraire !