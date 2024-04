Insects lover. 4 insectes en volume à assembler et à encadrer

Pour les amoureux des petites bêtes ! Détachez et assemblez la tête, l'abdomen, les pattes, les élytres, les ailes et les antennes en papier avec des pastilles collantes double face pour obtenir un papillon, une libellule, un scarabée et une rosalie des Alpes. Vous pourrez ensuite les poser sur une étagère ou les coller au fond de la boîte pour les encadrer comme un vrai entomologiste.