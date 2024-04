Stocamine, un avenir empoisonné ?. 30 ans d’errements et de mensonges

Alors que le Conseil d'Etat vient tout juste d'autoriser le démarrage des travaux définitifs de confinement des déchets à Stocamine, la bataille pour leur extraction semble mal engagée pour les opposants. Mais leur combat, sous diverses formes et structures, n'a en réalité jamais cessé tout le long des 30 dernières années, alors qu'on le pensait perdu à maintes reprises. Aujourd'hui, Yann Flory, l'un des principaux animateurs de la lutte menée durant ces trois décennies, et porte-parole du collectif Destocamine, prend la plume pour y partager son expérience et son intime conviction sur ce projet industriel insensé, visant à créer un stockage souterrain de déchets ultimes en couches géologiques profondes... sous la plus grande nappe phréatique d'Europe ! Hypothéquant de fait l'accès à nos ressources en eau. De l'origine du projet, et des promesses qui s'y trouvaient liées, des dissimulations de l'exploitant jusqu'au bouleversement dramatique causé par l'incendie de 2002, en passant par la lâcheté des autorités politique et du pouvoir exécutif, il revient sur cette histoire en restituant précisément les épisodes et enjeux qui la constituent. Sans langue de bois ni édulcoration, les 42 000 tonnes de poison que recèlent encore les entrailles de Stocamine se devaient d'être connues, documentées et déchiffrées, par l'un de ses meilleurs connaisseurs, pour l'information du grand public et l'intérêt des générations futures. Afin que les conséquences de nos choix industriels cessent d'empoisonner l'avenir, et permettent de penser la soutenabilité de nos sociétés, aujourd'hui menacée, aidez-nous à financer la publication de cet ouvrage, en le précommandant et/ou en effectuant des dons.