Télérama. Hors-série N° 247, avril 2024 : Pensez le bonheur

Télérama vous propose de réfléchir à la plus belle des idées, la plus difficile aussi à cerner, mais derrière laquelle nous courons tous : le bonheur. Pour tenter de la saisir au mieux, comprendre ce que pourrait être ce bonheur, comment nous pourrions essayer de l'attraper dans les filets de nos quotidiens, nous avons proposé à une quinzaine de philosophes, romanciers, historiens, femmes et hommes de lettres, d'y réfléchir. Le bonheur, comme suspension de nos peines, comme capacité à créer, à appréhender la beauté qui nous dépasse, à digérer les affronts de l'existence, à nous dépasser, dans une élévation ou non mystique... Agnès Desarthe, André Comte-Sponville, Maxime Rovere, Michaël Foessel, Susie Morgenstern, Vinciane Despret ou Barbara Carlotti nous livrent leur vision intime de ce trésor parfois plus proche qu'il n'en a l'air.