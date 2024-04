Preuve d'amour

Maxime, psychanalyste de profession, s'apprête à épouser Mathilde. Mais, la veille de leur mariage, il ne retrouve plus son porte-bonheur : une chevalière en or. Il soupçonne Mathilde de la lui avoir volée et menace de ne pas se marier tant qu'elle ne la lui aura pas rendue. Mais le mystère s'épaissit avec l'arrivée de Juliette, la grande soeur de Mathilde : elle porte la chevalière à la main droite.