Nunchi : connectez-vous aux autres. La méthode coréenne pour développer sa capacité à deviner ce que pensent et ressentent les autres pour une vie harmonieuse

Doper son intelligence émotionnelle grâce au nunchi, un art coréen des relations interpersonnelles Le nunchi est un savoir-faire relationnel. Il permet de comprendre le langage de l'implicite et d'agir efficacement en situation d'interaction sociale. Proche de l'empathie mais également plus riche, cette perception subtile consiste à deviner les dispositions intérieures réelles de son interlocuteur (pensées, émotions, sentiments) et à saisir les enjeux de la situation (objectifs cachés, intérêts, injonctions externes, poids des normes) qui ne sont pas exprimés directement. Etre capable de détecter les non-dits de la communication d'une part, et mobiliser ces informations pour influer positivement sur la relation interpersonnelle d'autre part, permet de construire avec autrui un lien authentique. Dans toutes les sphères sociales - professionnelle, familiale, amicale, associative -, cette maîtrise donne l'opportunité de créer et d'entretenir des relations pacifiées et enrichissantes. Il est important de dire que le nunchi est une compétence psychosociale qui peut s'acquérir, et la développer permet de vivre en harmonie avec le monde qui nous entoure. Pour ce faire, deux étapes sont nécessaires : 1/ comprendre l'origine du nunchi et sa philosophie 2/ apprendre à mettre en oeuvre les techniques nunchiques dans son quotidien. Ce que vous propose ce livre accessible et hautement pratique !