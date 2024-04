L’interventionnisme du Rwanda en République Démocratique du Congo. Hégémonie ou puissance prédatrice ?

Depuis près de trois décennies, une tragédie sécuritaire persiste dans l'est de la République Démocratique du Congo, étrangement ignorée par la communauté internationale. A chaque manifestation de cette violence armée déshumanisante, un nom résonne invariablement : le Rwanda. Ce livre propose audacieusement la théorie de la stabilité hégémonique pour élucider l'interventionnisme rwandais dans les conflits en RDC, offrant une analyse approfondie de la manière dont un Etat de taille modeste, enclavé et appauvri en ressources, a pu ériger l'une des forces militaires les plus redoutables d'Afrique. Les menaces sécuritaires extérieures ont joué un rôle crucial dans la consolidation de l'identité nationale rwandaise, tandis que les appétits insatiables pour les ressources naturelles du Congo ne peuvent être sous-estimés. Malgré ses limitations en ressources, le Rwanda a su exploiter le chaos congolais pour s'approprier ses richesses, forgeant ainsi sa réputation de miracle économique. Le silence de la communauté internationale face aux invasions rwandaises de 1996 et 1998 a été interprété comme une validation tacite, octroyant au Rwanda le droit de mener ses actions régionales selon ses propres intérêts. Tant que Kigali sera considéré comme un acteur régional de confiance par les puissances occidentales, le Rwanda continuera d'exercer sa liberté d'action.