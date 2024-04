Ordonnances en médecine physique et de réadaptation 2024, édition revue et augmentée. 62 prescriptions courantes

Cet ouvrage est conçu comme un guide de prescription pratique destiné à tous les prescripteurs : internes, médecins généralistes. Il contient toutes les ordonnances nécessaires au quotidien rédigées en DCI, avec les posologies, les contre-indications ? et précautions d'emploi. Ordonnances en médecine physique et de réadaptation constitue un guide et un aide-mémoire précieux pour la pratique quotidienne.