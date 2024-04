Réanimation médicale et chirurgicale en oncologie

Avec l'émergence de nouvelles thérapies anticancéreuses très prometteuses, comme l'immunothérapie ou les CAR-T cells, le pronostic des patients d'oncologie s'est considérablement amélioré mais a aussi apporté son lot de nouvelles complications modifiant les indications et les motifs d'admission en soins intensifs. Articulé autour de cinq parties, cet outil pédagogique fait le point entre autres sur : - les complications liées à la maladie cancéreuse solide et à son traitement chirurgical ; - les complications inaugurales et infectieuses liées aux hémopathies ; - les complications liées aux nouvelles thérapies immunologiques ; - les soins de support et la gestion de la douleur oncologique ; - les soins palliatifs et la fin de vie. Cet ouvrage rassemble les principes et les protocoles théoriques et pratiques en oncoréanimation médicale, chirurgicale et hématologique. Il constitue un support unique et novateur pour aider les médecins réanimateurs à appréhender les nouvelles thérapies anticancéreuses. Réunissant une large équipe d'auteurs issus de multiples disciplines, cet ouvrage est destiné aux praticiens de médecine intensive et réanimation, aux médecins anesthésistes-réanimateurs, aux internes et aux infirmiers en exercice ou en formation travaillant dans les services de soins continus et de réanimation prenant en charge des patients d'oncologie.