Marcel Pagnol. Autant en emporte la gloire

Derrière l'auteur de "La Trilogie marseillaise", de "La Femme du boulanger", de "La Fille du puisatier" et de ses enchanteurs souvenirs d'enfance tels "La Gloire de mon père" et "Le Château de ma mère" se cache l'une des figures parmi les plus importantes de l'histoire du xxe siècle. Car Marcel Pagnol a été à la fois auteur, cinéaste, producteur, journaliste, dramaturge, critique, dialoguiste, essayiste, traducteur, historien... et académicien. Aujourd'hui, son oeuvre aux dimensions universelles, indémodable, rassemble encore de nombreuses générations. Cinquante ans après sa disparition, cet ouvrage prend forme autour de nombreux témoignages inédits sur sa vie, son oeuvre et surtout son incroyable parcours littéraire et cinématographique. Un livre de souvenirs inédits et touchants, avec les éclairages des plus grands noms du cinéma, du music-hall et de la télévision, ceux de ses proches, de sa famille et de tous les témoins d'une destinée hors du commun.